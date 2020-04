Xbox Series X, svelato il nuovo logo della console?

Un trademark online svela l'esistenza di un nuovo possibile logo per Xbox Series X: Microsoft ha richiesto la registrazione del logo in questione il 16 aprile per poi aggiornare la domanda il 20 aprile.

L'immagine mostra solamente la parola Series in verticale sulla parte sinistra e una X sulla parte destra, il termine Xbox invece non viene citato. Il logo di Xbox Series X è stato già mostrato ampiamente nei mesi scorsi, ma non è escluso che Microsoft voglia cambiarlo prima della commercializzazione, è pur vero che la grafica in questione potrebbe essere utilizzata in altri contesti e non necessariamente come logo ufficiale sulla confezione o sulla console stessa.

Al momento la casa di Redmond non si è pronunciata a riguardo, dunque attendiamo di capire come questa immagine verrà effettivamente usata, se verrà impiegata o meno, la registrazione del trademark non implica infatti un suo effettivo utilizzo commerciale.

Secondo gli ultimi rumor Microsoft avrebbe in programma un grande evento a maggio e un secondo show digitale a giugno per presentare Xbox Series X e Xbox Series S, con quest'ultima che andrebbe a rappresentare l'alternativa economica di nuova generazione della famiglia Xbox.