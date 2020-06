Xbox Series X, versione Lockhart ancora in programma? Nuovi avvistamenti

Mentre si fa sempre più vicino l'appuntamento di luglio con i giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios, tornano a circolare voci di corridoio e indiscrezioni sulla possibile esistenza di Xbox Lockheart.

Ormai da tempo, con questo nome in codice la community videoludica indica una seconda versione di console next gen proposta da Microsoft. Quest'ultima, caratterizzata da una minore potenza e da un prezzo più contenuto, dovrebbe essere predisposta esclusivamente per gaming da fruire in modalità only digital. Nonostante si continuino a rincorrere speculazioni sull'argomento, al momento non è giunta dalla Casa di Redmond alcun tipo di conferma ufficiale sull'esistenza dell'hardware.

Ora, a destare nuovamente l'attenzione è l'avvistamento realizzato da un Security Researcher attivo su Twitter come "TitleOS". Come potete infatti verificare in calce alla news, quest'ultimo riferisce di aver avvistato riferimenti a Xbox Lokhart all'interno delle note per Microsoft Game Development Kit pubblicate a giugno 2020. A riportare la segnalazione è anche la redazione di Windows Central, che afferma di aver verificato l'autenticità dello screenshot. Ma non solo: quest'ultima afferma infatti di aver ricevuto conferme da sviluppatori che stanno ottimizzando produzioni proprio per la misteriosa Xbox Lockhart.



Ovviamente, vi invitiamo come di consueto a ricordare che stiamo ad ogni modo parlando di informazioni non ufficiali, e dunque potenzialmente errate. In attesa di eventuali dichiarazioni da parte di Microsoft, segnaliamo che Phil Spencer ha di recente ribadito che Xbox Series X si trova in una buona posizione rispetto a PS5.