Quanto è grande Xbox Series X? Un video confronta la console next-gen con PS4 e Xbox One X

Partendo dalle dichiarazioni di Phil Spencer e dalle scene immortalate nel video di annuncio di Xbox Series X, la redazione di IGN.com ha provato a raffrontare le dimensioni della console next-gen di Microsoft con quelle delle piattaforme di questa generazione, ottenendo dei risultati davvero interessanti.

Una volta realizzato un mockup in scala 1:1 della console attingendo alle informazioni snocciolate da Spencer sul nuovo controller di Xbox Series X, la video comparativa con le piattaforme current-gen conferma solo parzialmente i "timori" di chi, desideroso di acquistare il sistema e di farne sfoggio, pensava già di dover riorganizzare totalmente gli spazi della propria postazione videoludica.

Decidendo di collocare il sistema in verticale o di posizionarlo in orizzontale, infatti, le differenze nel form factor "da torre PC" rispetto al design di sistemi come PS4 PRO o Xbox One X sono troppo marcate per non imporre ai futuri utenti di Xbox Series X di ripensare agli spazi della propria postazione gaming prediletta. Eppure, il volume totale occupato dalla console sembrerebbe essere complessivamente inferiore rispetto a quello di Xbox One X e, soprattutto, di PS4 PRO: vale però la pena precisare che si tratta di considerazioni personali che si basano sull'analisi delle dimensioni della console (o meglio, del suo mockup) rapportate a quelle (anch'esse non ancora ben definite) del controller next-gen.

A ogni modo, per avere un quadro più chiaro della situazione bisognerà necessariamente attendere fino al momento in cui Microsoft deciderà di mostrarci un modello "dal vivo" di Xbox Series X, magari nel corso del grande momento Xbox dell'E3 2020 ventilato dallo stesso Phil Spencer a margine degli ultimi TGA.