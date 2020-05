Xbox Series X: il video dell'Inside Xbox bombardato da 'non mi piace'

Appena terminato l'Inside Xbox di oggi Microsoft ha caricato l'intero filmato dell'evento sul proprio canale YouTube ufficiale e, nel giro di poche ore, il numero di dislike ha raggiunto numeri incredibilmente alti.

Sono infatti stati in tantissimi i giocatori di tutto il mondo insoddisfatti dei titoli mostrati nel corso della conferenza online, al punto da spingere il colosso di Redmond a rimuovere il video e poi ricaricarlo. Purtroppo, però, la situazione non è cambiata e da 33.000 "non mi piace" siamo ora passati a quasi 15.000. L'insoddisfazione degli utenti è principalmente dovuta all'assenza di titoli di rilievo, dal momento che erano in molti ad essere convinti che tra i titoli mostrati ci sarebbero stati anche grossi nomi come Elden Ring, il nuovo Batman o il prossimo progetto dei creatori di Limbo ed Inside. A peggiorare la situazione è stato poi il deludente gameplay teaser di Assassin's Creed Valhalla, il quale ha mostrato ben poco del gioco.

Vi ricordiamo che nel corso dell'evento è stato confermato che sono più di 140 i team di sviluppo attualmente al lavoro su giochi per Xbox Series X. Microsoft ha inoltre ufficializzato che Scorn sarà un'esclusiva temporale di Xbox Series X e girerà a 4K e 60fps.