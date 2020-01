Xbox Series X: un video mostra come potrebbe essere il design "completo" della console

Dopo averci mostrato dei render fan made del design di PS5 e del controller DualShock 5 partendo dalle immagini dei brevetti, l'artista digitale Giuseppe Spinelli realizza per Let's Go Digital uno splendido video che reinterpreta il filmato di presentazione del design di Xbox Series X mostrato ai Game Awards 2019.

Similarmente a quanto fatto in passato, anche stavolta l'esperto designer che collabora con la redazione di LGD ha rielaborato le informazioni ufficiali su XSX per "arricchirle" con quelle dei leak e delle indiscrezioni raccolte in rete, in questo caso con le due foto del prototipo della console Microsoft.

Il render in questione ipotizza l'aspetto delle porte poste sul retro del sistema che, come specificato dai progettisti del colosso tecnologico di Redmond, avrà un design a torre in funzione del sistema di dissipazione del calore utilizzato da Microsoft, con una ventola di grandi dimensioni e a basso regime di rotazione.

Sulle pagine del profilo YouTube di Giuseppe "Snoreyn" Spinelli trovate gli altri lavori compiuti dal designer italiano, al quale va ovviamente il nostro plauso per l'elevata qualità di questi render fan made realizzati per aiutarci a mitigare l'ormai spasmodica attesa per l'inizio della prossima generazione di console.

Il lancio ufficiale di Xbox Series X è previsto per Natale 2020, ad un prezzo che deve essere ancora comunicato da Microsoft ma che, alla luce dei leak e dei rumor sulle specifiche e sulla potenza della console nextgen, non dovrebbe essere inferiore ai 400 euro/dollari.