Xbox Series X: ecco il primo video di unboxing della console next-gen

Nel corso del pomeriggio è apparso a sorpresa sui social il primo video in assoluto che mostra un utente mentre spacchetta una Xbox Series X, la console next-gen targata Microsoft.

Nel filmato, che lo stesso Tom Warren di The Verge sostiene sia affidabile, possiamo vedere l'apertura della confezione in arrivo nei negozi, la quale presenta un'apertura a scrigno. Sollevata la parte superiore della scatola vediamo subito il monolite nero protetto da un rivestimento di colore nero e un cartoncino con il motto di Microsoft per la prossima generazione: "Power your dreams". Poco dietro la console troviamo invece due comparti: uno dedicato al controller e relative pile e l'altro al cablaggio, che consiste in un cavo HDMI e un cavo per l'alimentazione. Purtroppo nel filmato non è possibile scorgere altri dettagli della confezione e non si comprende se all'interno della scatola è presenta anche qualche sorta di voucher con un codice utile per riscattare un periodo di prova gratuito di servizi come Xbox Live o Xbox Game Pass, solitamente presente in tutte le periferiche Microsoft.

