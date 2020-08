Xbox Series X vince il Most Wanted Tech Award alla Gamescom 2020

Xbox Series X è stata premiata durante i Gamescom Awards 2020 con il premio Most Wanted Tech Award, dedicato al miglior hardware e alla miglior tecnologia presenti in fiera. Una vittoria importante per Microsoft, che arriva però in totale assenza di concorrenza.

La casa di Redmond ha portato alla fiera tedesca non solo Xbox Series X ma anche Project xCloud, per offrire agli addetti ai lavori la possibilità di toccare con mano l'evoluzione del gaming secondo Microsoft. Di contro, c'è da segnalare che Sony non era presente in fiera con PlayStation 5, dunque la vittoria di Xbox Series X è apparsa a molti scontata, in mancanza di altre valide novità sul fronte hardware e tech.

Ricordiamo che recentemente gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno ricevuto una Xbox Series X e ne hanno subito approfittato per scattare una serie di foto condivise sui social e accolte con grande interesse da parte del pubblico. Sony dal canto suo non ha ancora inviato PS5 a developer o influencer e nessun membro della stampa internazionale ha avuto modo di vedere o poter toccare la console dal vivo, onore spettato al solo Geoff Keighley, che a luglio ha mostrato il DualSense dal vivo in una diretta.