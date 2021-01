Xbox Series X vs PC da 500 dollari: un nuovo video confronto da Linus Tech Tips

Linus Tech Tips (canale YouTube con oltre 12 milioni di iscritti) ha pubblicato un nuovo video che mette a confronto Xbox Series X con un PC della stessa fascia di prezzo, ovvero 500 dollari. Il risultato finale è decisamente interessante...

L'autore della comparativa sottolinea come sia effettivamente difficile costruire un PC Gaming restando nel budget preventivato, per riuscire nell'impresa Linus Tech Tips si è affidato a componenti di seconda mano oppure di marchi non particolarmente noti con l'obiettivo di risparmiare.

Il PC assemblato da LTT monta quindi una scheda madre X99 usata da 60 dollari e una CPU Intel Core i7 6900K in sostituzione di una CPU Xeon E5-2667 V3 da poco meno di 100 dollari, purtroppo inutilizzabile a causa di incompatibilità con la motherboard. Completano la configurazione una GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 pagata circa 200 dollari, 16 GB di RAM e un case Rosewill FBM-X1 da 30 dollari con alimentatore da 400W.

Si passa quindi alla prova sul campo con giochi come Rocket League, DOOM Eternal e Forza Horizon 4, sottolineando come complessivamente l'esperienza di gioco sia positiva su entrambi i sistemi, lodando Microsoft per essere riuscita a creare un hardware ben bilanciato, con un rapporto qualità/prezzo assolutamente degno di nota. L'obiettivo di Linus Tech Tips non è quello di confrontare le due piattaforme quanto proprio voler dimostrare come Microsoft abbia lavorato bene con Xbox Series X dal punto di vista tecnico e dell'ottimizzazione.