Xbox Series X vs PS5: come cambieranno i prezzi? Facciamo il punto

Con ormai meno due mesi di tempo a separarci dal debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X/Xbox Series S, la community videoludica si domanda quale sarà il futuro assetto del mercato dei videogiochi next-gen.

A destare particolare interesse è evidentemente la possibilità che il prezzo dei titoli muti con il debutto dei nuovi hardware Sony e Microsoft, ma quali cambiamenti possiamo aspettarci? Al momento, è troppo presto per dare una risposta definitiva, ma possiamo ad ogni modo evidenziare alcune tendenze che hanno già iniziato a palesarsi.

Tra queste, segnaliamo un prezzo maggiorato per le esclusive First Party per PS5. Come reso noto nel corso dell'ultimo evento Sony, giochi come Demon's Souls avranno un prezzo di 79,99€. Invariata invece la spesa necessaria per l'acquisto di produzioni interne di natura cross-gen: Mavel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure costeranno infatti 69,99€.



Restando in ambito di giochi frutto di team interni, ci spostiamo sul fronte Microsoft. Al momento, non sono giunte indicazioni legate a titoli destinati alle sole Xbox Series X e Series S, perciò su questo fronte è difficile fare previsioni: i prezzi potrebbero tanto aumentare quanto restare stabili. Per quanto riguarda le produzioni cross-gen degli Xbox Game Studios, anche in questo caso la spesa pare restare invariata: al momento, infatti, Halo: Infinite è proposto su Amazon.com a 59,99$, sia per Xbox One sia per Xbox Series X. Da segnalare, ad ogni modo, il fatto che tutti i giochi First Party Microsoft sono destinati ad entrare nel catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One.



Infine, passiamo ai giochi multipiattaforma. Su questo fronte, software house e publisher si stanno muovendo in ordine sparso, compiendo ognuno le proprie valutazioni. Ad esempio, è notizia nota già dall'estate che la versione PS5 e Xbox Series X di NBA 2K21 sarà più cara rispetto a quella PS4 e Xbox One, con un sovrapprezzo di 10$. Altri attori, come Capcom, stanno ancora definendo una politica definitiva in tal senso.