Xbox Series X vs PS5: percezione migliore per la console Microsoft secondo un sondaggio

John Linneman di Digital Foundry ha pubblicato un sondaggio informale sul suo profilo Twitter dopo la presentazione di PlayStation 5 e Xbox Series X, per cercare di capire la percezione dei suoi follower riguardo le nuove console Sony e Microsoft.

Nel momento in cui scriviamo i voti ricevuti sono poco più di 4.500, il 44% dei partecipanti ritiene Xbox Series X in vantaggio rispetto a PS5 mentre il 12% pensa l'esatto contrario. Il 19% invece considera le due console assolutamente equiparabili dal punto di vista tecnico. La quarta opzione è stata inserita in maniera ironica dall'autore per stemperare il clima di rivalità e recita letteralmente "il Mega Drive è migliore", voce scelta da quasi il 25% dei votanti. Ovviamente si tratta di un sondaggio "di pancia" pubblicato a caldo per testare le reazioni della community e dei follower di John Linneman e dunque i risultati vanno inquadrati anche in questa ottica.

La presentazione di PS5 ha ricevuto oltre 70.000 dislike su YouTube, parte della community ha quindi espresso il proprio malcontento per un annuncio forse troppo tecnico e non espressamente dedicato al grande pubblico. A seguito dell'annuncio di PlayStation 5, il titolo Sony ha oscillato in borsa chiudendo la giornata del 18 marzo con un valore pari a 54.79 dollari, in calo rispetto alla mattinata.