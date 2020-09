Xbox Series X vs Xbox One X: tempi di caricamento dei giochi a confronto!

Dopo aver approfondito interfaccia, Quick Resume e prestazioni di Xbox Series X, i giornalisti in possesso della console hanno pubblicato anche quelli che sono i tempi di caricamento dei giochi più famosi, confrontandoli con quelli di One X.

Ecco di seguito il confronto diretto tra i tempi di caricamento su Series X e su One X, i dati sono riferiti ai caricamenti "nudi e crudi" dunque senza ulteriori ottimizzazioni da parte degli sviluppatori.

Call of Duty Warzone: 16 secondi su Xbox Series X, 21 secondi su Xbox One X

Come potete vedere, la velocità dell'SSD si fa sentire anche nel caso in cui si dovessero avviare titoli non ottimizzati per la console di prossima generazione e in alcuni test la differenza è notevole. I giochi nei quali notiamo una gran differenza sono Destiny 2, Warframe, Sea of Thieves e The Outer Worlds. In alcuni dei prodotti testati è possibile che l'SSD non riesca a dare il meglio anche per via della natura online dei giochi, i cui tempi di caricamento dipendono anche dai server.