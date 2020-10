Xbox Series X e Xbox Game Pass: altre acquisizioni nel mirino di Spencer

Complice anche l'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre, il catalogo del servizio di casa Microsoft prosegue nel suo costante programma di espansione.

Un trend sostenuto con determinazione dal team di Xbox, che punta ad arricchire l'offerta del programma di abbonamento. Un obiettivo che incentiva anche la volontà di estendere i confini della famiglia degli Xbox Game Studios, come certificato più volte da Phil Spencer. Di recente, il responsabile della divisione Xbox di Microsoft ha concesso una ricca intervista ai microfoni di Game Reactor, durante la quale si è tornato a discutere dell'acquisizione di Zenimax e Bethesda, ma non solo.

Phil Spencer ha infatti ribadito l'intenzione di Microsoft di procedere con ulteriori acquisizioni nel prossimo futuro. Nel discutere delle tipologie di team che al momento mancano nelle scuderie Xbox, il dirigente ha dichiarato: "I team che possono costruire nuovi franchise, raccontare nuove storie, sono sempre obiettivo di ricerca. Questa è la ragione per la quale sono entusiasta di progetti come Starfield e il prossimo gioco di Compulsion perché apprezzo i team che pensano a nuove creazioni. E francamente, mentre Xbox Game Pass continua a crescere, abbiamo bisogno di continuare ad alimentare quell'abbonamento. Quindi, con la crescita di cui siamo testimoni, mi aspetto che saremo costantemente in cerca di ulteriori creatori da aggiungere alla squadra".