Xbox Series X e Xbox Game Pass: Phil Spencer vuole velocizzare l'accesso ai giochi

In seguito al reveal a sorpresa del design di Xbox Series X, nome definitivo della next-gen Microsoft nota in precedenza come "Project Scarlett", il team della Casa di Redmond ha condiviso diverse interessanti informazioni sull'hardware.

Phil Spencer, in particolare, ha comunicato alcune degli obiettivi che la divisione Xbox si propone di raggiungere con la prossima generazione di console. Tra questi, oltre alla volontà di offrire al pubblico una Xbox Series X silenziosa quanto Xbox One, sembrano figurare interessanti traguardi connessi alla fruizione del servizio di abbonamento Xbox Game Pass.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GameSpot, Spencer ha infatti evidenziato come il parco titoli a disposizione dei videogiocatori si sia nel tempo modificato. Il servizio Microsoft, ad esempio, consente agli utenti di esplorare una vasta libreria videoludica. "Ci sono diverse cose su cui vogliamo lavorare per rendere più semplice provare il proprio prossimo gioco - ha dichiarato Spencer - [...] I tempi di download sono un problema, il tempo necessario per entrare in-game, tempi di caricamento, questo tipo di cose".



Il catalogo di Xbox Game Pass è in costante evoluzione: ad esempio, nel corso del mese di dicembre 2019, il servizio vedrà l'arrivo di The Witcher e di Pillars of Eternity.