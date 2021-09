Xbox Series X, Xbox One e PC al TGS 2021: Microsoft promette 'novità esclusive'

Come promesso, gli organizzatori della fiera videoludica nipponica hanno presentato quest'oggi il calendario completo del Tokyo Game Show Online 2021, in programma tra il 30 settembre e il 3 ottobre.

Tra i grandi attori videoludici che hanno confermato la propria presenza alla manifestazione digitale, troviamo anche il colosso di Redmond, pronto a trasmettere una speciale diretta streaming. Battezzata Xbox Tokyo Game Show Showcase 2021, quest'ultima è attesa per la prima giornata della fiera giapponese.

Nello specifico, lo show verdecrociato prenderà il via alle ore 11:00 del fuso orario italiano (ore 18:00 in Giappone) di giovedì 30 settembre 2021. L'evento avrà una durata pari a 50 minuti, lo slot standard per gli appuntamenti del Tokyo Game Show Online 2021. Sul fronte dei contenuti, Microsoft non si è sbottonata eccessivamente, ma ha promesso "novità e contenuti esclusivi da presentare". L'espressione, per quanto stuzzicante, è alquanto generica: non resta dunque altro da fare che pazientare e attendere ulteriori comunicazioni.



Nel frattempo, ricordiamo che Microsoft sarà affiancata sul palco della fiera da altri importanti attori dell'industria, con Ubosoft, Square Enix, Capcom e Bandai Namco presenti al Tokyo Game Show Online 2021. All'appello non mancheranno inoltre nemmeno SEGA, Atlus, Konami, Arc System Works, Level-5 e moltissimi altri. Per il momento, nessuna comunicazione è invece giunta da Nintendo e da Sony.