Xbox Series X, Xbox Series S e un Headset Xbox a maggio? Possibile secondo Jez Corden

Un interessante articolo pubblicato da Windows Central e firmato da Jez Corden ha fatto il punto della situazione sui rumor che circondano la nuova Xbox Series X e l'ancora misteriosa Xbox Lockhart, anche conosciuta come Xbox Series S.

Jez Corden, giornalista notoriamente vicino agli ambienti Microsoft, ha più volte sostenuto con un discreto margine di sicurezza l'esistenza di Xbox Series S (nome in codice Lockhart), la console "entry-level" che farà parte della gamma next-gen di Xbox. Le informazioni tecniche circa la sorella minore di Xbox Series X scarseggiano ma stando a quanto riportato da Corden, la console sarebbe ormai arrivata alla fase di "home testing", ovvero quella fase finale di test riservata ai dipendenti Microsoft che precede solitamente una presentazione pubblica. Nelle ultime ore poi sono emersi diversi rumor che vogliono il prossimo evento legato ad Xbox programmato per i primi giorni di maggio. Il giornalista in base alle proprie informazioni ha giudicato come plausibili queste tempistiche anche in virtù delle rivelazioni di Zac Bowden secondo cui Microsoft starebbe programmando il lancio dei nuovi Surface sempre nel mese di maggio.

Oltre alla presentazione di Xbox Series X e della presunta Xbox Series S, Microsoft avrebbe in programma di presentare, sempre nello stesso evento, il nuovo headset ufficiale di Xbox, un aggiornamento delle cuffie presentate nel 2014 e compatibili con le nuove console e PC grazie alla doppia interfaccia Wireless e Bluetooth. Insomma, per i giornalisti vicino a Microsoft, il mese di maggio potrebbe davvero presentare delle sorprese sia in termini di hardware che di videogiochi. Voi che ne pensate?