Xbox Series X e Xbox Series S: il video unboxing delle due console Microsoft!

Dopo avervi proposto l'unboxing di PlayStation 5, adesso è il turno dello spacchettamento di Xbox Series X e Xbox Series S. Abbiamo già avuto modo di provare la console next-gen di Microsoft nelle scorse settimane ma fino ad oggi non potevamo farvi vedere la confezione e il suo contenuto.

Il nostro nuovo video vi permette di dare uno sguardo approfondito al contenuto delle confezioni di Xbox Series X e Xbox Series S, all'interno troviamo ovviamente la console, un controller wireless (nero nel caso di Series X, bianco per Series S), cavo di alimentazione, cavo HDMi e manualistica.

Nelle prossime settimane vi proporremo anche ulteriori approfondimenti oltre ovviamente alla recensione di Xbox Series X e Xbox Series S e dei giochi, compatibilmente con gli embarghi fissati da Microsoft. In calce alla notizia trovate alcune foto scattate in studio con le due console a confronto con PlayStation 5 mentre l’unboxing è visibile in apertura. Buona visione!

Per saperne di più vi rimandiamo ai nostri speciali sul design Xbox Series X e sul controller, su come funziona la retrocompatibilità e sui consumi di Xbox Series X. Questo è solamente l'inizio del nostro viaggio, il mese di novembre segna di fatto l'inizio di una nuova generazione per i videogiochi: siete pronti?