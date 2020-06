Xbox Series X: 'Xboxing Day' rimandato ad Agosto? Ecco il calendario di Jeff Grubb

Il noto giornalista Jeff Grubb è tornato su Twitter per aggiornare il suo personale calendario dei prossimi eventi videoludici, drasticamente modificato dopo l'omicidio di George Floyd, ponendo un particolare accento sulla nuova Xbox Series X e i suoi giochi.

Come si può vedere dal post pubblicato da Jeff Grubb, il calendario inizia con lo Steam Game Festival il cui inizio è previsto per il 16 giugno, per poi elencare a cascata una serie di eventi importanti tra cui primeggiano l'EA Play del 18 giugno, il Night City Wire di Cyberpunk 2077 del 25 giugno e l'evento di Ubisoft programmato per il 12 luglio.

Il cambiamento più radicale riguarda però la serie di eventi legati alla prossima console di casa Microsoft, Xbox Series X. Il misterioso "Xboxing Day", già richiamato in passato dal giornalista, è stato infatti spostato in agosto, affiancato tra l'altro ad un nuovo State of Play della rivale Sony. Nella prima versione del calendario, tale evento era stato previsto per giugno ma i recenti eventi legati alle manifestazioni di tutto il mondo hanno probabilmente spinto la società di Redmond a rivedere i piani. Resta invece confermata per luglio la presentazione dei titoli first-party per Xbox Series X.

Intanto, William Stillwell di Microsoft ha parlato del ruolo degli sviluppatori nell'utilizzo delle nuove tecnologie relative alle console next-gen. Dal canto suo Sony ha confermato l'evento di presentazione dei giochi per la PlayStation 5.