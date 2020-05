Xbox Series X e xCloud: Phil Spencer esorta i giocatori a sposare la causa di Microsoft

Nel corso dell'ultima intervista concessa ai giornalisti di CNBC, il massimo esponente della divisione Xbox della casa di Redmond, Phil Spencer, ha spronato i videogiocatori a sposare la causa di Microsoft, e non solo in previsione del lancio di Xbox Series X.

Dopo aver ribadito che Xbox Series X non subirà ritardi, il dirigente dell'azienda statunitense ha infatti provato a illustrare la visione della compagnia affermando che "stiamo vedendo entrare i grandi attori della tecnologia in questo settore perchè vedono nei videogiochi una grande opportunità. Pensiamo davvero che per raggiungere il successo sia necessaro avere degli ottimi contenuti e una grande comunità di giocatori ed è per questo che stiamo sfruttando sempre più le nostre risorse cloud per offrire i nostri prodotti alle persone sui dispositivi che già possiedono".

A prescindere dalla volontà o dalla possibilità degli utenti di acquistare al lancio Xbox Series X, Spencer ritiene perciò giusto sottolineare l'impegno di Microsoft nell'offrire agli utenti l'opportunità di accedere ai servizi videoludici della casa di Redmond sulla più ampia gamma di dispositivi. Un esempio emblematico di questa politica è rappresentato da Project xCloud: "Abbiamo una lunga storia, ed è per questo che il dato dei 90 milioni di persone su Xbox Live rappresenta un'importante metrica, si tratta di una comunità di persone che già arrivano da noi e che sono alla ricerca del loro intrattenimento videoludico, con esperienze fantastiche di giochi come Minecraft e grandi contenuti first party e dei nostri partner. Abbiamo una grande community e la risorsa del cloud è qualcosa che stiamo sfruttando davvero in questo momento, con la partnership forte tra Xbox e Azure. Abbiamo già centinaia di migliaia di persone che stanno accedendo alla fase Preview di Project xCloud".