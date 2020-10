Xbox Series X e Zenimax: gli autori di Elder Scrolls Online su più giochi non annunciati!

In seguito all'acquisizione del gruppo Zenimax da parte di Microsoft, cresce la curiosità della community in merito ai progetti attualmente in sviluppo presso le new entry degli Xbox Game Studios.

E mentre gli autori di Prey e Dishonored 2 sono al lavoro su due giochi non annunciati, i riflettori si accendono anche su Zenimax Online. La software house autrice di The Elder Scrolls Online ha infatti avviato una campagna di assunzioni dedicata a numerose figure professionali. Spaziando tra ingegneri, programmatori, designer e artisti, il team di sviluppo sembra essere al lavoro a pieno regime.

Nella sezione dedicata alle posizioni aperte presso Zenimax Online si riferisce del resto di "molteplici progetti non annunciati". Al momento, vige il più stretto riserbo su quella che potrebbe essere l'identità dei giochi, ma alcuni indizi giungono dai dettagli legati alle singole figure professionali cercate dal team. Ad esempio, riferendosi ad un Senior Art Pipeline Engineer, si segnala che quest'ultimo lavorerà su di una nuova IP next gen. Incrociando i dati contenuti in altre posizioni aperte, quest'ultima sembra al momento trovarsi in fase di pre-produzione presso un piccolo team multidisciplinare determinato a dar vita a un gioco AAA. Tra le competenze gradite da Zeninax Online figurano inoltre precedenti esperienze nello sviluppo di, giochi open-world, MMO o Game As A Service e in attività di Motion Capture.



Di qualunque cosa si tratti, resta al momento piuttosto scontato il suo esordio su PC e Xbox Series X, mentre restano ancora da valutare il possibile debutto di giochi Bethesda su PS5.