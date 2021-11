Xbox Series X/S: c'è un messaggio di Phil Spencer nel controller per i 20 anni di Xbox

Nel mostrare in anteprima le immagini del controller speciale per i 20 anni di Xbox, il giornalista Tom Warren di The Verge ha scoperto che il pad "nasconde" una celebre frase di Phil Spencer con tanto di firma del boss della divisione videoludica di Microsoft.

Negli scatti mostrati dal redattore di The Verge si più infatti notare come lo sportello in plastica che copre il pacco batterie rechi al suo interno la frase "When everyone plays, we all win" pronunciata da Phil Spencer per sintetizzare la strategia portata avanti da lui e dall'intera divisione gaming della casa di Redmond con il superamento del concetto di generazioni. Sempre alla frase "quando tutti giocano, vinciamo tutti" del boss di Xbox possiamo rincondurre gli sforzi profusi da Microsoft nella ricerca costante di metodi per rendere sempre più accessibile agli appassionati di videogiochi tutti i prodotti, i servizi e le funzionalità dell'ecosistema Xbox.

La strategia delineata da Spencer sta portando i suoi frutti, considerando la qualità dei progetti crossgen degli Xbox Game Studios come Psychonauts 2 e Forza Horizon 5, la retrocompatibilità 'totale' di Xbox Series X/S, la crescita costante di abbonati a Xbox Game Pass e l'imminente arrivo dei giochi nextgen in streaming su Xbox One tramite Xbox Cloud Gaming.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il controller Xbox Series X/S che celebra il ventesimo anniversario delle console Xbox sarà disponibile dal 15 novembre al prezzo consigliato di 64,99 euro, ma con preordini che hanno portato al sold-out già da diversi giorni.