Xbox Series XXL annunciata, ma è solo uno scherzo!

Nella notte a sorpresa IGN USA ha pubblicato un trailer esclusivo in 8K per annunciare al mondo la nuova Xbox Series XXL, seconda versione della prossima console della casa di Redmond. Troppo bello per essere vero? E infatti...

Xbox Series XXL presenta dimensioni maggiori del 400% rispetto a quelle di Xbox Series X, una marea di porte posteriori, un grande pulsante di accensione e un gigantesco alimentatore esterno capace di andare da 0 a 60 fps in due secondi, una grata industriale nella parte posteriore per migliorare la ventilazione e un controller con ricarica wireless 5G... inutile dire però come niente di tutto questo corrisponda a realtà.

Un pesce d'aprile in ritardo? A dire la verità la situazione non è troppo chiara ma il fatto che il falso annuncio di Xbox Series XXL sia arrivato il 20 aprile potrebbe non essere casuale, nella cultura americana (e non solo) la data in questione è legata al consumo di cannabis, una giornata dedicata alla celebrazione della marijuana, lo slogan 4/20 è stato portato al successo da numerosi artisti ed è al centro di molti film, tra cui il celebre Due Sballati al College. E voi cosa ne pensate? Semplice scherzo o dietro questo falso annuncio si nasconde ben altro?