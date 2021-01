Xbox Series Z: un concept amatoriale mostra l'ipotetica console portatile Microsoft

Con l'espansione della famiglia di console Xbox, che da poco più di due mesi ha accolto Xbox Series X e Xbox Series S, c'è chi pensa al futuro e ad un'ipotetica console portatile targata Microsoft. A questo proposito, vi mostriamo l'incredibile concept di Xbox Series Z realizzato da un artista.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, il filmato pubblicato online mostra una console dalle dimensioni generose e dall'hardware all'avanguardia con un'apertura a conchiglia automatizzata (alla pressione del tasto a forma di logo Xbox sul dorso della console) e che vede il guscio superiore occupato interamente da uno schermo, rigorosamente privo di bordi. La parte inferiore, invece, presenta i tasti classici del controller Xbox ai quali però si aggiunge un piccolo schermo che semplifica l'interazione con i menu del sistema operativo. Chi ha realizzato il concept non ha fornito indicazioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche hardware dell'oggetto, ma a giudicare dalla velocità con la quale ci si sposta tra i menu e si avviano i titoli del catalogo di Xbox Game Pass è evidente che si tratti di una macchina molto potente.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Microsoft ha ufficialmente lanciato Projekt xCloud su smartphone Android e a breve questa tecnologia, esclusiva degli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, arriverà anche su dispositivi iOS e PC. Insomma, potete facilmente intuire come con il diffondersi del gaming in streaming è improbabile che una console portatile possa avere fortuna nei prossimi anni e la stessa Microsoft sta puntando su un'altra strada.