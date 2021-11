Xbox Series S: c'è Khaby Lame nell'esilarante spot della console nextgen

Abbracciare una nuova generazione di console non è mai stato così semplice, suggerisce Microsoft nell'esilarante spot di Xbox Series S con protagonista, ebbene sì, il famosissimo TikToker Khaby Lame.

Con l'irresistibile vena ironica che contraddistingue le sue performance e lo hanno innalzato a icona social mondiale, l'influencer e comico nostrano trae spunto dal maldestro video "fai da te" di un creatore di contenuti per invitarci, come solo lui sa fare, a non rendere le cose troppo complicate. Il tutto, nel segno della "sorella minore" di Xbox Series X.

Partendo dal filmato DIY di un utente che ha tentato di creare un fortino, Khaby Lame mostra nello spot come sia semplice sfruttare la potenza nextgen di Xbox Series S per completare il medesimo incarico nella dimensione virtuale di Fortnite Capitolo 2.

Il video "fai da te" con il fortino crollato viene così utilizzato dal reparto marketing di Xbox come metafora del "non complicarsi la vita: Xbox Series S è semplicemente di nuova generazione grazie a velocità, prestazioni, connessione e contenuti. Xbox Series S offre tutti questi vantaggi e tante altre funzionalità di nuova generazione, il tutto sulla più piccola Xbox di sempre".