Xbox Showcase 2023: l'evento con Starfield ha superato le 92 milioni di visualizzazioni

Nel corso delle ultime ore il portale ufficiale della divisione gaming di Microsoft si è aggiornato con un lungo post dedicato ai risultati ottenuti dall'Xbox Games Showcase e dallo Starfield Direct, ovvero gli eventi andati in onda lo scorso giugno 2023 in occasione della Summer of Games.

Nell'articolo in questione viene specificato che tutto il materiale video pubblicato sui prodotti mostrati ha accumulato più di 92 milioni di visualizzazioni in soli 7 giorni. Il risultato in questione, che include tutti gli estratti dello show e i trailer, è davvero incredibile e rende lo show trasmesso in streaming il più visto di sempre per Microsoft e Xbox. Rispetto allo scorso anno è stato infatti registrato un incremento del 38% delle visualizzazioni, probabilmente grazie anche ai grandi nomi che hanno caratterizzato l'evento.

Per chi non lo ricordasse, durante lo show abbiamo visto (o rivisto) anche Starfield, Forza Motorsport, Hellblade 2, Fable, South of Midnight, Avowed, Clockwork Revolution, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne, Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Cities Skylines 2 e 33 Immortals.

Avete già dato un'occhiata al riassunto dell'Xbox Games Showcase 2023? Vi ricordiamo inoltre che Major Nelson ha lasciato Xbox dopo oltre 20 anni.