Xbox Showcase del 26 marzo: Jeff Grubb invita a tenere basse le aspettative

Secondo Windows Central, Microsoft annuncerà presto uno Showcase Xbox per il 26 marzo, la casa di Redmond non ha ancora confermato alcun evento per questo mese ma molti giornalisti sono sicuri che accadrà a breve, tra questi anche Jeff Grubb.

La celebre firma di VentureBeat è intervenuta nel podcast di XboxERA dichiarando di essere a conoscenza dell'evento in questione e invitando tutti a tenere basse le aspettative. Secondo Grubb l'evento del 26 marzo sarà incentrato sui servizi dell'ecosistema Xbox e sui giochi più piccoli come produzioni indie (viene citato The Ascent) e giochi first party come Age of Empires 4.

Age of Empires 4 dovrebbe essere svelato ad aprile sempre stando alle parole di Jeff Grubb, dunque a marzo vedremo probabilmente solo un teaser del gioco e niente altro. Sicuramente nell'evento di fine mese non ci sarà spazio per Halo Infinite, Fable, Perfect Dark e le altre grandi produzioni in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Si tratterebbe dunque di uno showcase in tono minore in attesa dei grandi eventi della stagione estiva, con l'E3 2021 (solo digitale) che dovrebbe vedere Microsoft in prima linea tra i protagonisti assoluti dello show di inizio estate. Lo sapevate? E' tornato a circolare il rumor che vorrebbe Xbox acquistare SEGA e Konami ma questa eventualità sembra altamente improbabile allo stato attuale.