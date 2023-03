Xbox Showcase ha una data: Microsoft fissa il giorno dell'evento con tante World Premiere

Nella giornata dominata dall'annuncio della data di lancio di Starfield arriva anche la conferma, da parte di Microsoft, del giorno in cui verrà trasmesso l'Xbox Showcase.

Per quest'anno, il ritorno del più atteso degli spettacoli digitali approntati dalla casa di Redmond si concretizzerà ancora una volta nella cornice mediatica degli appuntamenti estivi tra E3 e Summer Game Fest.

Nel messaggio condiviso sui social da Microsoft, il team Xbox prende spunto dal reveal della data d'uscita di Starfield per informarci che l'Xbox Showcase 2023 si terrà domenica 11 giugno. Tra i protagonisti delle tante World Premiere previste dall'azienda americana non ci sarà Starfield, ma per una semplicissima ragione. L'evento Xbox verrà infatti trasmesso prima dello Starfield Direct, di conseguenza all'odissea sci-fi di Bethesda Softworks verrà dedicato questo apposito spazio informativo con tanto gameplay e degli importanti dettagli sulla storia, sui contenuti e sugli aspetti più dirimenti dell'esperienza ruolistica e free roaming del nuovo GDR degli autori di Fallout 4 e Skyrim.

Nel corso dell'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023 avremo quindi modo di aprire una finestra sugli universi interattivi dei giochi first party e multipiattaforma in arrivo su PC, console Xbox e all'interno del catalogo del Game Pass. Chissà, magari ci sarà spazio persino per un lancio a sorpresa in stile Hi-Fi Rush. E voi, quali sorprese vorreste ricevere durante l'Xbox Showcase di giugno? Fatecelo sapere con un commento.