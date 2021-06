Xbox Showcase Extended live su Twitch il 17 giugno: cosa possiamo aspettarci?

A Microsoft non è bastato il ricchissimo Xbox & Bethesda Games Showcase, premiato come miglior presentazione dell'E3 2021: ha ancora molte cose da dire sui suoi giochi, pertanto ha annunciato che domani 17 giugno alle ore 19:00 andrà in onda l'Xbox Games Showcase: Extended, un show interamente dedicato agli Xbox Game Studios.

L'Xbox Games Showcase: Extended verrà presentato da Parris Lilly, già noto per le sue partecipazioni al Kinda Funny Xcast e Gamertag Radio, e darà voce agli sviluppatori di Double Fine (Psychonauts 2), Obsidian Entertainment (Grounded, The Outer Worlds 2), Ninja Theory (Senua's Saga Hellblade 2), Rare (Sea of Thieves), 343 Industries (Halo Infinite), World's Edge (Age of Empires IV) e altri ancora, i quali avranno modo di fornirci nuove informazioni e approfondimenti sui loro giochi attualmente in via di sviluppo. La nostra redazione non si farà trovare impreparata, e vi invita sul canale Twitch di Eveyreye per seguire e commentare l'evento in diretta e in allegra compagnia. Vi aspetterà, come di consueto, prima dell'inizio dello show vero e proprio, che ricordiamo essere fissato per le ore 19:00 di domani 17 giugno.

Cosa possiamo aspettarci? In un intervento su ResetEra, Parris ha anticipato che durante l'Xbox Games Showcase: Extended gli sviluppatori parleranno dei giochi che hanno mostrato all'E3 2021, o quantomeno di quelli già noti, pertanto è bene chiarire fin da subito che non sono attesi annunci di nuovi titoli. Dai canali ufficiali, invece, abbiamo già ottenuto conferma che, tra le altre cose, verranno mostrati un video dietro le quinte di Senua's Saga: Hellblade 2 (grande assente all'E3) e il primo gameplay della nuova espansione di Sea of Thieves con Jack Sparrow, intitolata A Pirate's Life.

Nell'attesa, siete tutti invitati ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche per non rischiare di perdervi la diretta.



