Xbox Showcase, quanti giochi verranno annunciati? Si pensa tra le 10 e le 15 esclusive

Il momento della verità per il mondo Xbox si fa sempre più vicino: l'apertura delle danze da parte della casa di Redmond avverrà con l'Xbox Showcase e lo Starfield Direct dell'11 giugno, ossia i due appuntamenti che permetteranno di volgere lo sguardo al futuro dell'ecosistema Xbox formato dalla next-gen di Xbox Series X e Series S.

Le aspettative sono elevate, soprattutto a fronte delle recenti dichiarazioni del CEO della divisione gaming di Microsoft: Phil Spencer ha detto che all'Xbox Showcase 'ci saranno nuovi giochi mai visti' e non è da escludere che vi sarà ampio spazio per tante esclusive del marchio verde crociato. Ma quante, per l'esattezza? Per il momento non vi è ancora una risposta al seguente interrogativo.

Eppure il noto Klobrille, insider alquanto addentro al mondo Xbox, ha espresso la propria opinione sul possibile numero di giochi presenti allo Showcase: "Il numero di giochi first-party presentati agli Xbox Showcase non è mai stato un problema in questi ultimi anni ed è stato abbastanza costante". Con questa affermazione, Klobrille ha osservato che negli ultimi quattro showcase abbiamo assistito alla presentazione del seguente quantitativo di IP:

Xbox E3 Showcase 2019: 14 first party con annessi Game As A Service;

Xbox Games Showcase 2020: 11 first party con annessi Game As A Service senza tenere conto degli update dei giochi per Xbox Series X/S

Xbox Games Showcase 2021: 14 first party, anche in questo caso con Game As A Service

Xbox Games Showcase 2022: 13 first party e Game As A Service.

Klobrille non è attualmente in possesso di informazioni in esclusiva. Eppure, secondo l'insider, quest'anno potremmo assistere ad una presentazione di dieci o quindici giochi esclusivi dell'ecosistema Xbox. La conferma si potrà avere solo a partire dal prossimo 11 giugno, giorno nel quale assisteremo ad un ampio approfondimento sull'attesissimo Starfield e non solo.