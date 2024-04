Xbox Showcase di giugno, quali giochi ci saranno? Gears 6, COD, Indiana Jones e non solo!

Un Tom Warren scatenato non solo ha rivelato la presunta data del prossimo Xbox Showcase, ma ha anche fornito una lista dei giochi che dovrebbero essere presenti all'evento. Il piatto si preannuncia parecchio ricco!

Secondo il noto reporter di The Verge, che ha già dimostrato la sua affidabilità in molteplici occasioni in passato, il prossimo Xbox Showcase si svolgerà domenica 9 giugno 2024, andando dunque ad occupare il medesimo spot degli eventi degli anni passati e di quello che un tempo era l'E3.

L'appuntamento Xbox più atteso dell'anno non dovrebbe tradire le aspettative, a giudicare dalla lista dei titoli che dovrebbero fare la loro comparsa. A detta di Warren, Microsoft approfitterà dell'occasione per annunciare il nuovo Gears of War, mostrare al mondo Call of Duty 2024 e rivelare le date di lancio di Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed e Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Ad allungare questa già corposa lista ci hanno inoltre pensato Insider Gaming, secondo il quale all'Xbox Showcase verrà annunciato anche l'arrivo dei vecchi COD su Game Pass, e Jez Corden di Windows Central, che ha suggerito la presenza di State of Decay 3. Tanta roba, vero? Facciamo un riassunto allora:

Xbox Showcase di giugno | Lista dei giochi presenti secondo i rumor

Annuncio di Gears of War 6

Data di lancio di Microsoft Flight Simulator 2024

Data di lancio di Avowed

Data di lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio

La presenza di Call of Duty 2024

Annuncio dei vecchi COD su Game Pass

La presenza di State of Decay 3

Per quanto riguarda il nuovo Call of Duty, che i rumor vogliono in lavorazione presso Treyarch con il titolo di Gulf War, a detta di Insider Gaming la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire prima dell'Xbox Showcase. Ciò appare plausibile, dal momento che i giochi della serie Call of Duty si sono sempre presentati un po' alla volta, separando i reveal della campagna, del multiplayer ed di eventuali altre componenti del gioco. È possibile che all'Xbox Showcase verrà annunciata la data d'uscita, che i rumor hanno collocato nel mese di ottobre 2024.

