Xbox Showcase di giugno, Spencer suona la carica! Nell'attesa altri annunci come GoldenEye

Tra una partita a Vampire Survivors e una diatriba sull'acquisizione di Activision Blizzard, Phil Spencer ha avuto il tempo per suonare la carica in vista del prossimo grande evento di Xbox, previsto per il mese di giugno.

Sul finire del mese di gennaio Microsoft ha trasmesso l'Xbox Developer Direct, che ha delineato parte della line-up in uscita nel 2023 e svelato a sorpresa Hi-Fi Rush, mentre per il prossimo futuro è atteso lo showcase dedicato a Starfield. I piani della casa di Redmond, in ogni caso, non si esauriscono qui...

Nel corso di una recente intervista concessa a Xbox On, Phil Spencer ha fatto sapere che la divisione Xbox si sta già focalizzando sull'evento di giugno, preannunciando quindi grandi annunci. Fino ad allora, in ogni caso, non rimarremo a bocca asciutta, dal momento che sono previsti anche altri piccoli annunci in stile GoldenEye".

"Beh, ci stiamo focalizzando principalmente sullo showcase di giugno, ma nel frattempo ci saranno altre notizie. Sto pensando ad annunci simili a quello di GoldenEye", ha dichiarato Spencer. "Quindi, saranno messi a disposizione dei giochi nei differenti servizi. Ovviamente, il portfolio di Game Pass continuerà a crescere, ma il focus principale del nostro team è davvero quello di farsi trovare pronto per lo showcase".

GoldenEye, sparatutto classico lanciato originariamente nel 1997 su Nintendo 64, è stato annunciato a settembre 2022 e lanciato direttamente in Xbox Game Pass (e Switch) a gennaio 2023. Stando a quanto dichiarato da Spencer, possiamo dunque aspettarci nuovi annunci del genere, probabilmente relativi a giochi del passato destinati a tornare sulle console moderne, oltre che in Game Pass.