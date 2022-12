Xbox Showcase a inizio 2023? Grubb conferma e parla di un gioco al livello di Pentiment

Le voci che vogliono Microsoft pronta a trasmettere un Xbox Showcase all'inizio del 2023 si fanno sempre più insistenti. Dopo i numerosi indizi raccolti nei giorni scorsi, si è unito alla mischia anche Jeff Grupp, il quale afferma d'aver effettivamente sentito parlare dell'evento.

Editor di Venture Beat e personalità solitamente ben informata sui fatti che avvengono dietro le quinte, Grubb ha parlato dell'argomento in compagnia di Shpeshal Nick durante la puntata numero 140 del podcast XboxEra, andata in onda la scorsa notte. Stuzzicato da un ascoltatore, Grubb ha commentato in questo modo le voci: "Per quanto riguarda quell'evento che tutti stanno anticipando per l'inizio del prossimo anno, non so esattamente cosa stanno dicendo al riguardo, ma ne ho sentito parlare anche io, e posso dire che uno dei titoli che dovrebbe essere mostrato è un gioco a livello di Pentiment da uno degli studi first party".

Il buon Grubb, dunque, non solo ha confermato l'evento, ma ha anche aggiunto al calderone dei rumor un nuovo gioco degli Xbox Game Studios i cui valori produttivi e qualitativi sarebbero equiparabili a quelli di Pentiment, una delle più belle sorprese di questo 2022 targato Xbox e Microsoft. A svilupparlo, ha spiegato, non dovrebbe essere Obisdian Entertainment, bensì Tango Gameworks, studio di sviluppo giapponese autore di The Evil Within e del recente Ghostwire Tokyo. Fondato da Shinji Mikami nel 2010, Tango è entrato a far parte della famiglia Xbox dopo l'acquisizione di Bethesda.

Le parole di Grubb sono incredibilmente suggestive, dunque non vediamo l'ora di scoprire se corrispondono al vero. Verrà davvero trasmesso un Xbox Showcase nel primo trimestre del 2023? Non abbiamo certezze al momento, ma le voci a sostegno sono molteplici. Staremo a vedere.