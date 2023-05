Xbox Showcase: leaker anticipa due annunci inaspettati, ma c'è chi vuole andarci piano

Nonostante un'offerta di giochi abbondante e variegata, il PlayStation Showcase 2023 del 24 maggio è stato reputato deludente dai più. La comunità dei videogiocatori ora guarda con enorme entusiasmo all'Xbox Showcase dell'11 giugno, specialmente dopo il tweet con cui Microsoft ha punzecchiato Sony...

Ad alimentare ulteriormente il già elevato hype ci ha pensato in queste ore eXtas1s, un leaker che nei mesi passati ha ottenuto un certo credito anticipando informazioni come l'esistenza del gioco di Hideo Kojima per Xbox, la data di pubblicazione di Redfall e l'arrivo di Soul Hackers 2 in Game Pass. Ebbene, lo spifferatore seriale ha invitato tutti i giocatori Xbox a prepararsi alla presenza di due giochi inaspettati che lasceranno tutti la bocca aperta, senza tuttavia fornire indizi in merito alla loro identità. Parole che vanno prese chiaramente con le pinze, essendo state condivise da una fonte tutt'altro che ufficiale, ma sicuramente intriganti, visto che le aspettative sono comprensibilmente elevate.

Aspettative che invece altri volti noti del settore videoludico hanno invitato a tenere basse. Leggendo l'altisonante anticipazione di eXtas1s e osservando l'incredibile entusiasmo che ha scatenato, Shpeshal Nick si è detto "scioccato dal fatto che dopo tutti questi anni le persone non hanno ancora imparato la regola aurea degli Xbox Show. Tenere basse le aspettative. Sempre". È della stessa opinione Tom Henderson, che ha invece scherzato scrivendo "Dimmi che non hai imparato nulla senza dirmi che non hai imparato nulla". In vena di burle pure Jez Corden di WindowsCentral, che si è preso gioco dell'indiscrezione confermando la presenza di un reboot di Blinx the Cat firmato da The Coalition, un'evenienza pressoché impossibile.

Stavolta pare che neppure i leaker riescano ad andare d'accordo tra loro, ma a prescindere da tutto vi consigliamo di andarci effettivamente piano con le aspettative poiché la verità potrà fornircela solo ed esclusivamente Microsoft, quando darà il via al suo Xbox Games Showcase + Starfield Direct: l'appuntamento, ricordiamo, è fissato alle ore 19:00 di domenica 11 giugno, se vi va raggiungeteci sul canale Twitch di Everyeye per seguire l'evento in diretta tutti insieme.