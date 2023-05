Xbox Showcase, Phil Spencer alza le aspettative: 'Ci saranno nuovi giochi mai visti'

C'è molta attesa nei confronti degli Xbox Showcase e Starfield Direct dell'11 giugno, che sveleranno il futuro della divisione Xbox e dei suoi giochi attualmente in sviluppo. E pur mantenendo una certa cautela, Phil Spencer stuzzica le curiosità dei giocatori rivelando alcuni dettagli su ciò che verrà mostrato.

Durante un'intervista con Kinda Funny Games, tra i vari argomenti trattati il capo della divisione Xbox si è concentrato anche sul nuovo Showcase di giugno, assicurando che ci saranno diverse novità nel corso della trasmissione, senza comunque ingigantire troppo la portata dell'evento: "Credo che la trasparenza sia la politica migliore nel mondo videoludico e pertanto non voglio sopravvalutare lo Showcase, tuttavia annunceremo nuovi giochi che le persone ancora non hanno mai visto oltre a dare aggiornamenti su alcune cose già annunciate", rivela Spencer.

Il leader di Xbox chiaramente non scende nei particolari, ma le sue parole sono comunque sufficienti per aumentare ancora di più la curiosità nei confronti dello Showcase che, oltre a mostrare produzioni inedite, potrebbe fornire aggiornamenti anche su alcuni giochi già noti come ad esempio Forza Motorsport, Avowed, Perfect Dark, Fable o Hellblade II.

Sempre nel corso della stessa intervista, Phil Spencer ha criticato il verdetto del CMA sull'affare Microsoft-Activision, pur restando comunque fiducioso sul successo finale dell'acquisizione.