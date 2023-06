Xbox Showcase: qual è il trailer più visto? Non è quello di Starfield

A seguito dell'elettrizzante Xbox Showcase con cui Microsoft ha mostrato il futuro del gaming sulle sue piattaforme, scopriamo qual è il trailer che è riuscito a catturare maggiormente l'attenzione degli appassionati.

Sebbene quanto mostrato di Starfield abbia fatto breccia nel cuore di moltissimi giocatori che non vedono l'ora di indossare casco e tuta spaziale, non è stata la space opera di Bethesda a registrare i numeri più alti su YouTube. Ad occupare la prima posizione per numero di visualizzazioni, in realtà, non è un gioco first party di Microsoft, ma il nuovo ambizioso progetto di Ubisoft Massive: Star Wars Outlaws.

Con oltre 3.1 milioni di visualizzazioni, il trailer dell'open world ambientato nel mondo di Guerre Stellari stacca di diverse lunghezze Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (oltre 1.9 milioni di visualizzazioni) e lo Starfield Direct (oltre 1.6 milioni di visualizzazioni). Di seguito vi riportiamo la classifica dei trailer più visti, a cura dell'analista Beji-Sales (che ha escluso appositamente i video di Persona dal momento che sono finiti vittime di leak a poche ore dallo showcase).

Star Wars Outlaws - 3.1m+

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 1.9m+

Starfield Direct - 1.6m+

Payday 3 - 1.5m

Starfield Gameplay - 1.4m

Fable - 1.3m+

Cities Skylines 2 - 1m+

Metaphor: ReFantazio - 700k+

Il vincitore di questa classifica, Star Wars Outlaws, si è mostrato in un trailer di gameplay nel corso dell'Ubisoft Forward, conclusosi da poche ore. Qual è stato invece il vostro trailer che più ha saputo sorprendervi? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.