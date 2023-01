Xbox Showcase questa settimana? Jez Corden è assolutamente convinto

Continuano i rumor sull'Xbox Showcase 2023, secondo Jez Corden, nel giro di pochissimi giorni scopriremo quali sono i piani di Microsoft per l'anno in corso, grazie ad un evento digitale che si terrà presumibilmente questa settimana.

Secondo Corden, possiamo aspettarci "nel giro di pochi giorni" sostanziosi reveal da parte di Xbox, con Microsoft intenzionata a trasmettere una sorta di evento stile Nintendo Direct, con annunci, trailer e novità su giochi già noti come Redfall e Starfield, di cui aspettiamo di scoprire la data di uscita.

Non è chiaro se l'evento in questione vedrà solamente una carrellata di trailer e gameplay o se ci sarà spazio anche per segmenti talk con interviste o chiacchiere con gli sviluppatori, al momento tutto tace da parte di Microsoft ma se è vero che il nuovo Xbox Showcase è previsto per questa settimana, l'annuncio non dovrebbe tardare a breve.

Il 2023 di Xbox si prospetta molto interessante grazie all'arrivo di giochi come Redfall, Starfield, Forza Motorsport, Stalker 2 e del disperso Senua's Saga Hellblade 2, quest'ultimo in uscita a settembre secondo alcuni rumor. Redfall sarebbe invece previsto per inizio maggio con Starfield che uscirebbe invece prima del gioco Arkane, presumibilmente tra marzo e aprile. Ne sapremo di più a breve.