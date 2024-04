Xbox Showcase, forse ci siamo: per The Verge c'è già la data dell'evento di giugno

A poche ore di distanza dalla perdita di Kareem Choudhry per Xbox dopo 26 anni di lavoro presso la casa di Redmond, ecco che dal Web giungono parecchie informazioni importanti per il 2024 degli Xbox Studios: Microsoft avrebbe già pianificato la data dell'Xbox Showcase di giugno. Sappiamo già da tempo dell'evento, ma per ora non si sa molto.

Nel febbraio 2024, in occasione del Podcast Xbox incentrato sul cambio di rotta nella strategia della divisione gaming di Microsoft, abbiamo scoperto che Xbox Showcase sta per tornare nel 2024. I vertici della compagnia hanno infatti annunciato la finestra temporale del suddetto evento, rimandando ulteriori dettagli in tal senso a data da destinarsi. Tuttavia, qualcosa è cambiato proprio nella serata di oggi: l'Xbox Showcase sarebbe previsto per il 9 giugno. A divulgare tale notizia è il portale The Verge, che nel corso di un articolo pubblicato nelle ultime ore ha parlato di Microsoft a 360 gradi.

Nel rivelare la possibile - da verificare - data dell'evento, è stato affermato anche che l'Xbox Showcase farà salire sul palco dell'evento Gears 6, del quale dovrebbero giungere grandi novità proprio questa estate. Tra gli ultimi rumor incentrati sulla prossima esclusiva Microsoft e quelli relativi allo showcase targato Xbox, il mese di giugno 2024 potrebbe essere alquanto rovente per il marchio verde crociato. Le premesse dell'inizio dell'estate 2024 sarebbero più che positive già da ora, ma non ci resta che attendere la conferma o la smentita dalla stessa Xbox per poterlo dire con certezza.

