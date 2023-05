Xbox Showcase e Starfield Direct: data, ora e dove seguire l'evento di Microsoft

L'Xbox Developer Direct di gennaio 2023 si è rivelato senza dubbio un ottimo antipasto, ma adesso è giunto il momento di fare sul serio. Microsoft lo sa bene e si appresta ad animare l'estate videoludica con ben due portate e un dessert che si preannunciano memorabili. Pronti ad unirvi a voi?

La casa di Redmond servirà la sua pietanza principale, l'Xbox Games Showcase 2023, alle ore 19:00 di domenica 11 giugno, concedendoci un primo sguardo sui progetti per console, PC e Game Pass in sviluppo presso la famiglia allargata degli Xbox Game Studios e i partner terze parti. Subito a seguire presenterà lo Starfield Direct, una finestra sulla più grande esclusiva Xbox dell'anno con spezzoni di gameplay inediti, interviste agli sviluppatori e approfondimenti da dietro lo quinte.

Le aspettative sono prevedibilmente alle stelle, dal momento che sono molteplici gli studi attesi al varco da fin troppo tempo, come Obsidian Entertainment con Avowed, Playground Games con Fable, Ninja Theory con Senua's Saga: Hellblade II, Rare con Everwild e MachineGames con Indiana Jones. Diamo inoltre per scontata la presenza del Forza Motorsport di Turn 10, per il quale manca ancora la data d'uscita. Per questo motivo la nostra redazione attende con enorme entusiasmo la messa in onda dell'Xbox Games Showcase 2023 + Starfield Direct e vi invita sul canale Twitch di Everyeye per seguire assieme la serata targata Microsoft. I nostri prodi redattori si faranno trovare online, direttamente dal nostro studio di Milano, con buon anticipo rispetto alla messa in onda fissata alle 19:00, per commentare i rumor provenienti dalla rete, che in periodi come questo fioccano copiosi, e per rendervi partecipi delle loro speranze e aspettative.

E non è finita qui! Alle ore 19:00 di martedì 13:00 giugno, similmente a quanto già accaduto in passato, andrà in onda anche l'Xbox Games Showcase Extended, una versione estesa dello show della domenica con ulteriori interviste e approfondimenti sui videogiochi mostrati. Seguiremo anche questo evento sul canale Twitch di Everyeye, dunque non prendete appuntamenti e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la ricezione delle notifiche.

Ricordiamo, infine, che che Giuseppe e Sam saranno a Los Angeles dall'8 al 12 giugno per seguire in presenza l'Xbox Showcase e gli altri eventi in programma nella città degli angeli, inclusi il Summer Game Fest e l'Ubisoft Forward, dunque seguiteci anche su queste pagine per anteprime e prime impressioni e ovviamente su YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che sul canale Telegram dell'Orda di Everyeye.