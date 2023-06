Xbox Showcase + Starfield Direct, svelata la durata esatta: non prendete impegni

Ci auguriamo che non abbiate preso impegni per la serata di domenica 11 giugno, poiché si preannuncia come una delle più scoppiettanti di questa calda estate videoludica. Alle 19:00 in punto prenderà infatti il via l'Xbox Games Showcase + Starfield Direct, l'evento combinato più atteso dagli utenti verdecrociati (e non solo).

Pochi minuti fa, Microsoft ha ufficialmente aperto la coda per l'Xbox Games Showcase + Starfield Direct su YouTube. A questo indirizzo, ad esempio, potete già trovare la pagina dello streaming localizzata in italiano ed attivare il promemoria per l'inizio dell'evento, al quale mancano - nel momento in cui vi scriviamo - circa 43 ore.

"Abbiamo una doppia sorpresa per te! Partecipa all’Xbox Games Showcase, dove verranno presentati nuovi giochi prodotti dai nostri eccezionali studi interni e da molti partner creativi sparsi in tutto il mondo, a cui seguirà Starfield Direct, per un tuffo nell’attesissimo RPG di Bethesda Game Studios", recita la descrizione ufficiale di Microsoft. La pagina cela tuttavia anche un'altra informazione, dal momento che i data miner sono riusciti ad estrapolare la durata complessiva dello streaming dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct, che corrisponde esattamente a 1 ora, 52 minuti e 19 secondi. Lo spettacolo, che verrà trasmesso in 4K e 60fps, non prevede pre-show, dunque nel computo totale potrebbe essere incluso al massimo un conto alla rovescia.

La durata trapelata risulta essere in linea con le dichiarazioni di Aaron Greenberg, che ha anticipato uno show di circa due ore e invitato gli spettatori a munirsi di un paio di mutande in più per l'elevata caratura dei prodotti che verranno presentati. Oltre alla già citata epopea ruolistica di Bethesda, dei leak hanno già anticipato l'annuncio della data d'uscita di Forza Motorsport e la possibile presenza di Hollow Knight Silksong. Niente da fare, invece, per STALKER 2: Heart of Chornobyl: sconvolti dalla guerra in Ucraina e vittime di un attacco Hacker, i ragazzi di GSC Game World hanno confermato che non saranno all'Xbox Showcase.