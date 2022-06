Xbox Showcase: tanti giochi gratis al day one su Game Pass, conferma l'immagine teaser

Mentre Phil Spencer è impegnato a ribadire la centralità del gameplay nell'Xbox Showcase, i curatori dei profili social di Microsoft aprono una piccola ma significativa finestra sugli annunci dello spettacolo digitale sottolineando l'assoluta importanza di Xbox Game Pass.

Il post condiviso dai curatori del profilo social principale di Xbox ribadisce non solo la presenza (a dire il vero scontata) di tanti annunci riguardanti i videogiochi destinati ad approdare nel catalogo degli iscritti al Game Pass, ma anche la volontà di Microsoft di sorprendere la community verdecrociata con il reveal di titoli che entreranno sin dal giorno di lancio nel Game Pass.

Per sottolineare questo importante punto della visione delineata dalla casa di Redmond per la sua imminente kermesse videoludica, il team social di Xbox pubblica uno scatto che immortala la scritta "Play it Day One with Game Pass" e lo accompagna con un messaggio inequivocabile: "Se vi piace questa schermata, allora adorerete l'Xbox & Bethesda Showcase".

E voi, quali videogiochi in uscita nei prossimi mesi vorreste veder approdare al day one su Xbox Game Pass? Fatecelo sapere con un commento in vista dell'ormai imminente Xbox & Bethesda Showcase che partirà alle ore 19:00 di oggi, domenica 12 giugno.