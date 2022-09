Xbox al Tokyo Game Show il 15 settembre: Phil Spencer ha un messaggio per i giocatori

Dopo anni e anni di iniziative volte a conquistare il favore dei videogiocatori giapponesi, Xbox non poteva certamente non rispondere presente al Tokyo Game Show (qui tutti gli appuntamenti del TGS 2022), la principale fiera videoludica del Sol Levante.

La divisione gaming della casa di Redmond si preannuncia come una delle mattatrici della fiera, durante la quale trasmetterà un evento in diretta streaming. Come già noto da qualche settimana, lo streaming di Xbox andrà in onda a partire ore 11:00 di domani 15 settembre (orario italiano) e sarà incentrato sui giochi già noti degli Xbox Game Studios e degli studi partner.

Chiaramente, la selezione sarà tarata su misura dei gusti del pubblico giapponese ed asiatico in generale, senza dimenticare un occhio di riguardo nei confronti di tutti gli altri, un concetto che è stato ribadito anche dallo stesso Phil Spencer nell'ultimo video-messaggio rivolto agli sviluppatori. "Celebreremo i vivaci videogiocatori e i visionari creatori della regione. Vedrete alcuni dei giochi first-party e third-party in uscita, che spero riusciranno a deliziare i giocatori qui in Giappone, oltre che nel resto del mondo".

Godetevi il messaggio del boss di Microsoft Gaming in calce alla notizia e tornate sulle nostre pagine domani mattina per scoprire tutte le novità Xbox in arrivo dal Giappone. Dopotutto, anche noi occidentali abbiamo il debole per i giochi nipponici.