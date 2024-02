L'Xbox Showcase sta per tornare nel 2024: svelata la finestra dell'evento Microsoft

Questa sera abbiamo assistito all'arrivo del podcast in cui Phil Spencer e Sarah Bond hanno discusso del futuro di Xbox, svelando anche che quattro esclusive approderanno presto anche su altre piattaforme. Fra i tanti argomenti di cui si è parlato nel corso del podcast troviamo il primo Xbox Showcase dell'anno, che non si farà attendere per molto.

A darne la conferma in via ufficiale è stato anche il profilo X/Twitter di Xbox Italia, che con uno dei tanti post riassuntivi del podcast ha fissato al mese di giugno 2024 il prossimo Xbox Showcase.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato sui social dal profilo ufficiale:

"Il 2024 sarà fantastico per i giocatori Xbox e non vediamo l'ora dell'Xbox Showcase di giugno!"

Insomma, tra qualche mese assisteremo al primo grande evento organizzato dalla divisione gaming di Microsoft dopo gli annunci di questa sera e non escludiamo che fra i tanti annunci che verranno fatti durante lo show vi siano anche quelli relativi alle versioni PlayStation o Switch di alcune vecchie esclusive.

In attesa che Microsoft sveli l'identità dei quattro giochi in arrivo su piattaforme diverse da PC e Xbox, vi ricordiamo che manca poco più di un mese al debutto di Diablo 4 su Xbox Game Pass, che segnerà l'arrivo del primo gioco recente di Activision nel catalogo dopo l'acquisizione.