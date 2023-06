Xbox Showcase: un trailer riassume i giochi protagonisti dello stellare evento Microsoft

L'Xbox Showcase 2023 è stato un evento che ha rispettato le alte aspettative dei fan, ricco di nuovi titoli e trailer dedicati a progetti già noti. Microsoft ha ben deciso di raccogliere in un unico posto tutti i protagonisti del suo spettacolare show.

Grazie al trailer che vi abbiamo riportato in apertura possiamo ripercorrere tutti gli annunci che hanno reso memorabile l'Xbox Showcase. Il collage allestito dal colosso di Redmond ci ricorda che il catalogo di Xbox Game Pass si arricchirà di numerosi titoli piuttosto promettenti, come Hellblade 2, Fable, Avowed, Starfield, Forza Motorsport, Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, Payday 3, South of Midnight e altri ancora.

Anche Phil Spencer ha pubblicato un'immagine riassuntiva con cui ha orgogliosamente ripercorso tutti gli annunci dello showcase. "Grazie a tutti coloro che si sono uniti a noi online e di persona per Xbox Games Showcase e Starfield Direct e a tutti i creatori il cui incredibile lavoro è stato presentato oggi. Abbiamo una vasta gamma di giochi con Starfield e Forza Motorsport in arrivo", ha dichiarato il leader della divisione Xbox.

Con le sorprese odierne, sono ben 18 i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass. Il primo ad unirsi al già nutrito catalogo del servizio sarà Starfield, protagonista di un Direct che ha lasciato i giocatori a bocca aperta.