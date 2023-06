L'Xbox Showcase è l'evento più visto di giugno, ma perde contro il PlayStation Showcase

Con in mente ancora i molteplici annunci effettuati durante i grandi eventi estivi delle scorse settimane, è il tempo di tirare le somme. Grazie ai dati forniti da Steam Charts, è possibile eleggere lo show più seguito dai videogiocatori.

In maniera tutt'altro che inaspettata, l'Xbox Games Showcase + Starfield Direct è stato l'evento di giugno più visto in assoluto. Grazie a Starfield, alla presentazione di alcuni nomi noti dispersi da molto tempo, come Fable ed Avowed, e alla presenza di hit come Cyberpunk 2077 con la sua espansione Phantom Liberty, l'evento di Xbox ha registrato un picco di 2,38 milioni di spettatori in contemporanea, più dei 2,02 milioni della Summer Game Fest di Geoff Keighley e degli 1,16 milioni di Ubisoft Forward.

Tutti gli altri show seguono a grande distanza, avendo tutti registrato picchi inferiori al milione. Il Capcom Showcase e il PC Gaming Show si difendono tutto sommato bene con 658 mila e 622 mila spettatori contemporanei, dopodiché ci sono OTK Games Expo con 256 mila, Xbox Games Extended Showcase con 236 mila, Future Game Show con 217 mila, Devolver Direct con 143 mila, Wholesome Direct con 114 mila, le celebrazioni pre-lancio di Final Fantasy 16 (andate in onda mentre da noi era piena notte) con 57 mila e infine il Tribeca Games Spotlight con 50 mila.

La classifica fornita da Stream Charts comprende solo ed esclusivamente gli show trasmessi a giugno, ma considerando la Summer of Games nella sua interezza si scopre che il vincitore assoluto è un altro, ossia il PlayStation Showcase 2023 del 24 maggio. Come riportato dallo stesso portale in una news separata, lo show di Sony ha visto un picco di 2,67 milioni di spettatori in contemporanea, più dei 2,38 milioni dell'Xbox Showcase, un dato che tra l'altro lo rende il secondo evento Sony più visto di sempre (dietro solo alla presentazione di PS5).