Xbox, il sito ufficiale omaggia la dashboard della 360: l'Ester egg per l'anniversario

Abbiamo davvero perso il conto del numero di iniziative organizzate da Microsoft per celebrare il 20° Anniversario del marchio Xbox, che cadrà il prossimo 15 novembre: come se non fossero già abbastanza, quest'oggi la casa di Redmond ha modificato il sito ufficiale di Xbox per omaggiare la sua seconda, leggendaria console.

Recandovi sul sito ufficiale di Xbox non faticherete affatto ad individuare l'Easter egg preparato da Microsoft. L'home page è stata completamente modificata per offrire il tipico look di Xbox 360 e della prima versione della sua dashboard, che a novembre compiranno 16 anni. Il tocco di classe è ovviamente rappresentato dalle schede impilate verticalmente, che sulla console originale potevano essere sfogliate per passare da una sezione all'altra (Marketplace, Xbox Live, Giochi, Media e Sistema) e che invece adesso celano i contenuti in evidenza del sito, tra cui Back 4 Blood e Far Cry 6, freschi di uscita. Sul sito sono presenti anche pulsanti, loghi e intestazioni a tema, che lasciamo scoprire a voi.

Ne approfittiamo per ricordarvi che come parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di Xbox, pochi giorni fa Microsoft ha anche presentato il Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale 20° anniversario.