Xbox: un sondaggio da Microsoft per sapere se volete pagare in Bitcoin sui suoi Store

Nonostante continuino ad essere visti con un occhio di diffidenza da parte di molti, i Bitcoin ricoprono un ruolo di grande importanza all'interno delle dinamiche di mercato odierne.

Proprio quando la criptovaluta ha infranto l'ennesimo record superando la soglia di valore dei 61.000 dollari, i Bitcoin vengono presi in seria considerazione anche da parte di Microsoft. Il colosso di Redmond sta inviando ai suoi clienti un nuovo sondaggio con cui pone ai giocatori diverse questioni relative ai metodi di pagamento disponibili sugli store Windows e Xbox. Tra le domande poste dalla compagnia, viene chiesto agli utenti se vorrebbero disporre della funzione per il pagamento tramite Bitcoin.



Naturalmente nulla indica al momento che Microsoft accoglierà presto la valuta virtuale, tuttavia è sicuramente indicativo come anche un'azienda di così grandi dimensioni stia tenendo in considerazione l'idea di proporre questa soluzione alternativa ai possessori di PC Windows e console Xbox. Voi cosa ne pensate? Potrebbe trattarsi di un'opzione valida, o sono forse troppi i rischi legati alla volatilità del valore monetario?

Il periodo d'oro per la criptovaluta sembra non avere più fine, soprattutto da quando lo scorso febbraio Tesla ha acquistato Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari dando il via al momentum positivo che perdura tutt'oggi.