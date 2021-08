Xbox Stereo Headset: Microsoft annuncia le nuove cuffie da gaming con Dolby Atmos

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato una nuova soluzione per chi cerca la massima qualità sonora durante le proprie sessioni di gioco su piattaforme Xbox. Il nuovo headset proposto dalla casa di Redmond va dunque ad affiancare il già ottimo Xbox Headset Wireless con Dolby Atmos lanciato lo scorso marzo.

"Con il nuovo Xbox Stereo Headset, offriamo tutto ciò che ti aspetti dai prodotti Xbox in termini di prestazioni, caratteristiche distintive, qualità e accessibilità per offrire esperienze coinvolgenti su console, PC e dispositivi mobile. Volevamo anche offrire più valore alla categoria delle cuffie entry-level, grazie alle prestazioni del microfono, i cuscinetti auricolari di alta qualità e una manopola di controllo del volume sul padiglione destro.

Il design flessibile e leggero con un archetto regolabile utilizza un'ammortizzazione morbida per distribuire la pressione in modo più uniforme intorno alla parte superiore della testa. I grandi padiglioni ultra-morbidi ti terranno a tuo agio durante le sessioni di gioco "estese" e i controlli on-ear per il volume lo renderanno un punto fermo nel tuo arsenale da gaming. Collegati direttamente al controller wireless Xbox o ad altri dispositivi tramite il jack audio da 3,5 mm, senza bisogno di batterie".

Il prodotto assicura inoltre un funzionale bilanciamento delle frequenze alte, medie e basse e presenta il supporto alle tecnologie audio spaziali ad alta fedeltà tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X. Trovate ulteriori dettagli seguendo questo collegamento.