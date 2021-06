Xbox Store: sconti su 500 giochi e 3 mesi di Game Pass Ultimate a 1 euro durante l'E3 2021

In vista dell'attesissimo Showcase Microsoft e Bethesda dell'E3 2021, la casa di Redmond si prepara al grande evento annunciando la nuova edizione dei Deals Unlocked, una promozione che interesserà l'utenza PC e Xbox con sconti su tantissimi giochi, offerte per le sottoscrizioni al Game Pass Ultimate e altre offerte.

Il colosso tecnologico statunitense delinea il quadro completo delle iniziative promozionali in arrivo su Xbox Store fissando l'inizio dei prossimi Deals Unlocked per venerdì 11 giugno, giusto in tempo per l'apertura della nuova edizione dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles.

Nel corso dei Deals Unlocked di Xbox Store sarà possibile risparmiare fino al 55% sul prezzo di oltre 500 videogiochi, con sconti che arrivano fino al 60% per un'ampia selezione di giochi PC e fino al 75% per i titoli first party degli Xbox Game Studios. Tra i videogiochi interessati, troveremo certamente Gears 5, DOOM Eternal, DiRT 5, Destiny 2 Oltre la Luce e Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition.

L'iniziativa farà da sfondo anche al ritorno della promozione per riscattare tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a un euro, un'offerta riservata a coloro che non sono ancora abbonati al servizio e che consente loro di accedere a tutti i titoli del Game Pass su PC e Xbox, fruirli in cloud su sistemi mobile e ricevere bonus come quello per il mese gratis di Disney+ con Game Pass. Non mancheranno poi delle offerte per una selezione di accessori, con sconti fino al 25% sul prezzo di listino abituale.

Il festival del risparmio organizzato da Microsoft con i Deals Unlocked di Xbox Store inizierà l'11 giugno e si concluderà giovedì 17 giugno.