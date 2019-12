Xbox Store accoglie i nuovi Deals with Gold; ultimi giorni per i saldi Conto alla Rovescia

Che martedì sarebbe senza una nuova infornata di Deals With Gold? A partire da oggi 31 dicembre, e per un'intera settimana, gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono accedere in esclusiva ad una nuova serie di sconti.

La selezione di oggi prevede offerte su giochi come Bloodstained: Curse of the Moon (-50%), Sheltered (-80%), Niffelheim (-30%), 101 Ways to Die (-70%), Asdivine Hearts II (-40%), Bedlam - The Game By Christopher Brookmyre (-70%), Claws of Fury (-40%), Devious Dungeon 2 (-40%), Dungeon Rushers: Crawler RPG (-80%), Paranautical Activity (-75%), Pool Nation Snooker Bundle (-60%), Sephirothic Stories (-40%) e Team17 Indie Heroes Pack (-85%).

Questi sconti non vi bastano? Allora vi ricordiamo che avete ancora 3 giorni per approfittare della promozione Conto alla Rovescia di Xbox Games Store, che offre sconti aggiuntivi a tutti gli abbonati Gold e Ultimate. Tra i giochi in saldo figurano Call of Duty: Modern Warfare (52,49 euro per tutti, 45,49 euro per gli abbonati Gold), Red Dead Redemption 2 (41,99 euro per tutti, 34,99 euro i Gold), Resident Evil 2 Remake (23,99 euro per tutti, 19,79 euro per i Gold), Assassin's Creed Odyssey (34,99 euro per tutti, 27,99 euro per i Gold) e FIFA 20 (41,99 euro per tutti, 34,99 euro per gli abbonati). Per una panoramica completa sulle promozioni attualmente in corso su Xbox Store vi rimandiamo a questo indirizzo. Segnaliamo, infine, che avete ancora poche ore per scaricare alcuni dei Games With Gold di dicembre 2019, ovvero Insane Robots e Castlevania Lords of Shadow - Mirror of Fate HD.