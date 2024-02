Xbox Store accoglie gli Ubisoft Publisher Sales: ecco i migliori giochi in promozione

Quando si parla di Microsoft e Xbox, c'è quasi sempre una vasta gamma di titoli in sconto da poter recuperare. Di recente sono arrivate le offerte dall'Xbox Store su giochi imperdibili grazie al Capodanno lunare. Contemporaneamente ad essi, però, l'Xbox Store ha dato il via anche agli Ubisoft Publisher Sales, con sconti fino al 75% su varie IP.

Tra i nomi più importanti in risalto troviamo Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Far Cry 6 e molto altro. Insieme alle promozioni sopracitate e ai THQ Nordic Sale con sconti per Biomutant, Elex, Darksiders 3 e tanto altro ancora, l'Xbox Store continua a seguire l'ondata di sconti sopraggiunta sin dai primi giorni del nuovo anno. Qui di seguito trovate l'elenco dei migliori titoli disponibili con gli Ubisoft Publisher Sales.

Anche in questo caso, la lista di titoli targati Ubisoft in sconto sull'Xbox Store è alquanto ampia e ricca di sorprese. Siete interessati a recuperare alcune delle vecchie glorie del passato ed altri capitoli recenti delle più importanti saghe del publisher?

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

