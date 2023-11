Xbox Store, niente anima gemella? Le offerte del Single Day vi tireranno su il morale

Mentre i Publisher Spotlight invadono la piattaforma Microsoft di Xbox Store con decine di offerte, ecco che l'11 novembre regala ulteriori occasioni speciali da non lasciarsi sfuggire. A chi ha già trovato l'anima gemella potrebbe dire ben poco tale data, ma quest'oggi è il Single Day e l'Xbox Store lo festeggia con tante nuove offerte.

Quindi, dopo aver visto ciò che di interessante aveva da offrire l'Xbox Store con gli ID@Xbox Offerta Simulatore negli scorsi giorni, sopraggiungono tante nuove offerte per tirare su il morale a tutti i videogiocatori alla ricerca della propria dolce metà. Tra i nomi più in voga e altisonanti della lista troviamo: LEGO STAR WARS La Saga Degli Skywalker Deluxe Edition, The Bard's Tale IV Director's Cut, UFC 5 Deluxe Edition, Anno 1800, Neon Abyss, MotoGP e molto altro.

Ecco il meglio dei Single Day sull'Xbox Store:

LEGO STAR WARS La Saga Degli Skywalker Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 20,99 euro, con uno sconto del 70%;

the Bard's tale IV Director's Cut passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

UFC 5 Deluxe Edition passa da 109,99 euro a 76,99 euro, con uno sconto del 30%;

Anno 1800 Console Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Genesis Alpha One passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Alfred Hitchcock Vertigo passa da 14,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 60%;

Aven Colony passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Batora Lost Haven passa da 24,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

Commandos 2 HD Remastered passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Commandos 3 HD Remastered passa da 29,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 20%;

MotoGP 18 passa da 19,99 euro a 1,99 euro, con uno sconto del 90%;

MXGP3 passa da 19,99 euro a 1,99 euro, con uno sconto del 90%;

Neon Abyss passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

Wastelander Remastered passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

Wastelander 2 Director's Cut passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

Valentino Rossi The Game passa da 14,99 euro a 1,49 euro.

La ricerca dell'amore va in pausa per la giornata dedicata ai single di tutto il mondo, ma non per questo termina la selezione delle migliori offerte provenienti dal mondo videoludico.